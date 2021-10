Au Havre, Édouard Philippe va lancer son parti sous l'œil méfiant de LREM

DÉCRYPTAGE

Il est l'homme politique préféré des Français, selon les sondages, avec une solide popularité 15 mois après avoir quitté Matignon. Mais l'ex-Premier ministre ne veut plus se contenter de sa mairie du Havre. Édouard Philippe lance son propre parti, samedi, au Havre. Pour les invités, rendez-vous au Carré des Docks dans la cité portuaire alors que ni le nom, ni le logo du parti n’ont été rendus publics. Une seule indication : un tweet de l'édile, déclarant vouloir "participer à la constitution d'une nouvelle offre politique", "dépasser le court terme" et "voir loin pour faire bien".

Voir loin pour faire bien.

Dépasser le court terme.

Construire une stratégie pour la France.

Participer à la constitution d’une nouvelle offre politique.

Aider le Président pour permettre à la France de réussir.



RDV le 9 octobre au Havre : https://t.co/STZcxAj6Lrpic.twitter.com/MrFvwIKJJo — Edouard Philippe (@EPhilippe_LH) October 4, 2021

Les élus Macron-compatibles courtisés

Si Édouard Philippe a assuré Emmanuel Macron de son soutien, La République en marche regarde tout ça avec un œil circonspect. L'ancien homme fort de Matignon veut peser, qui plus est à un moment charnière de la vie politique française. Non, il ne vise pas l'Élysée en 2022, mais il cache à peine ses intentions pour la suite, avec 2027 en ligne de mire.

Et ce chantier commence maintenant. Avec ce nouveau parti, Édouard Philippe veut élargir la majorité actuelle, aller chercher des maires et des députés classés à droite et Macron-compatibles. Samedi, il s’affichera par exemple avec le maire d’Angers, Christophe Béchu, ou encore celui de Fontainebleau, Frédéric Valletoux. Autant d’élus qui pourraient ensuite endosser les couleurs philippistes aux prochaines législatives.

Une délégation pro-Macron au Havre

En cas de second quinquennat, Emmanuel Macron n’aurait d’autres choix que de composer avec ces parlementaires. Édouard Philippe se placerait alors en figure incontournable pour le chef de l'État durant les cinq prochaines années.

Cette stratégie provoque beaucoup de méfiance dans le camp du chef de l’État. Après avoir longtemps tergiversé, les Marcheurs se sont finalement décidé à faire acte de présence, samedi. La délégation pro-Macron sera emmenée par le président du groupe LREM à l’Assemblée nationale, Christophe Castaner. Des élus du MoDem et du parti de centre-droit Agir seront sur place, davantage pour surveiller et tenir à la culotte Édouard Philippe, que pour l’applaudir.