Personnalités politiques préférées des Français : la place inattendue de François Hollande

Valérie Pécresse, Mathilde Panot, Emmanuel Macron, Marine Le Pen... Quelle personnalité politique a réussi à remporter le cœur des Français ? C'est la question que se sont posée nos confrères de Paris Match et qui publient ce mois-ci, avec l'aide de l'Ifop, le classement des personnalités politiques recueillant le plus de bonnes opinions des Français.

Etude @IfopOpinion - @Fiducial pour @ParisMatch et @SudRadio : le tableau de bord des personnalités, Décembre 2022

Le dernier tableau de bord de 2022 se démarque par une vague haussière : 38 personnalités voient leur popularité progresser pic.twitter.com/fMBiW2m1se — Ifop Opinion (@IfopOpinion) December 14, 2022

Belle progression de Clémentine Autain

Sans surprise, plusieurs membres du gouvernement font partie du classement, à l'instar du ministre de l'économie Bruno Le Maire, 4e du classement avec 45% de bonnes opinions, ou encore de la Première ministre Élisabeth Borne, 8e avec 41% de bonnes opinions. Le maire de Pau, François Bayrou, jouit également d'une belle cote d'amour et termine en 6e position.

La bonne surprise de ce classement vient de la députée LFI Clémentine Autain et du sénateur Bruno Retailleau (LR), respectivement en 26e et 34e position. Ces deux derniers grimpent de huit points dans le sondage, par rapport à celui réalisé en novembre 2022. En revanche, le président de Reconquête Éric Zemmour, dégringole de huit points et finit à la 47e place du classement.

Des surprises dans le top 3

Mais du côté du top 3, une personnalité crée la surprise. L'ancien président François Hollande, décroche la deuxième place du sondage, avec près de 47% de bonnes opinions. Particulièrement impopulaire pendant son mandat, le socialiste s'offre désormais le bonheur de coiffer au poteau, son prédécesseur Nicolas Sarkozy (5e) et le chef de l'État actuel, Emmanuel Macron (7e). L'ancien occupant de l'Élysée fait une percée spectaculaire chez les moins de 25 ans, où il gagne près de dix points de bonnes opinions par rapport au mois dernier.

Insuffisant cependant pour détrôner Edouard Philippe. L'ancien Premier ministre, régulièrement élu personnalité politique préférée des Français, garde sa première position. Le podium est complété par la maire du 7e arrondissement de Paris Rachida Dati. L'opposante principale d'Anne Hidalgo grimpe particulièrement chez les 18-24 ans (+12 points), et chez les cadres (+10), lui permettant de se hisser pour la première fois, à la 3e place de ce classement.