Passation de pouvoir au ministère de la santé : l'émotion de François Braun... et d'Aurélien Rousseau

Il succède à François Braun. Aurélien Rousseau, ancien chef du cabinet de la Première ministre Élisabeth Borne, a pris ce vendredi matin le poste de ministre de la Santé après l'annonce du remaniement du gouvernement, ce jeudi. Une passation juste avant le Conseil des ministres exceptionnel de ce vendredi, où l'émotion était vive.

Notamment celle de son prédécesseur François Braun, qui remercie vivement le chef de l'État, qu'il qualifie d'homme envoûtant, enthousiasmant dans son discours, et revient sur cette dernière année. "Je me suis souvent demandé, je me demande encore ce qui a poussé un urgentiste de province à s'embarquer dans cette aventure. Je suis soulagé de laisser cette belle administration et cette rude tâche à un homme que je connais, que j'apprécie depuis longtemps et qui connaît parfaitement notre écosystème et les enjeux à venir", confie-t-il.

Un discours émouvant

Pour maîtriser son émotion. Le ministre baisse la voix en fin de discours, les yeux rouges embués, avant de céder la place à son successeur, Aurélien Rousseau. Ce dernier salue longuement un ministre qui a fait bouger les lignes : "François Braun c'est un parcours, c'est la simplicité du contact, de l'écoute et en même temps, c'est cette absolue détermination".

Un discours touchant, qui sera conclut par la sortie du ministère de François Braun, accompagné de son prédécesseur, sous les applaudissements et les larmes des membres du cabinet envahi par l'émotion.