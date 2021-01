Passage à tabac de Yuriy : Valérie Pécresse veut une "police municipale armée"

Le 15 janvier dernier Yuriy, 15 ans, a été passé à tabac par un groupe de jeunes et laissé pour mort dans le 15e arrondissement de la capitale. Sorti du coma, il est depuis hospitalisé dans un état grave. A ce jour, aucune interpellation n'a encore eu lieu mais les enquêteurs privilégient la piste d'une règlement de comptes entre bandes rivales, un phénomène très connu par leurs services. Valérie Pécresse, la président de la région Ile-de-France, était l'invitée ce lundi d'Europe Matin. Elle s'est insurgée face à cette ultra-violence et a réclamé une meilleure réponse judiciaire.

"L'Etat doit donner les moyens aux villes de se protéger"

"Je les appelle les nouveaux barbares et ça fait des années que je dénonce ce phénomène récurrent, puissant, de guerre de bandes avec des agresseurs et des victimes de plus en plus jeunes" a-t-elle assuré. Pour la présidente de la région Ile-de-France, il est nécessaire d'enrayer cette spirale de l'ultra-violence et d'agir : "On a besoin aujourd'hui en complément de la police nationale, de vraies polices municipales armées dans toutes les villes de plus de 10.000 habitants. Et l'Etat doit donner les moyens aux villes de se protéger".

Car elle l'affirme, désormais les jeunes se disent "jusqu'à 18 ans, je ne risque rien" : "La réponse pénale, singulièrement sur les mineurs, elle est beaucoup trop tardive et inefficace. On juge des mois après un délinquant de 15 ou 16 ans, et pour lui c'est une vie. Il a volé un oeuf au démarrage, et à la fin ça devient un grand délinquant. Et de la même façon les sanctions sont totalement inadaptées. Les mesures éducative et les travaux d'intérêt général sont très peu utilisés alors qu'on devrait les utiliser tout de suite pour éviter l'escalade".

