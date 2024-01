Pascal Praud et vous - Remaniement : Louis de Raguenel donne des pistes sur le calendrier des prochaines nominations

Sébastien Lecornu, Richard Ferrand, Julien Denormandie, ou bien Élisabeth Borne elle-même... Qui va succéder à la Première ministre actuelle ? Le président Emmanuel Macron devrait procéder à un remaniement de son gouvernement, selon plusieurs rumeurs insistantes ces derniers jours. Un changement d'équipe gouvernementale attendu, et qui pourrait intervenir très prochainement à en croire Louis de Raguenel, chef du service politique d'Europe 1. "Avec Emmanuel Macron, 'le maître des horloges', la notion du temps est parfois difficile à définir. On parle de l'annonce du prochain Premier ministre avant la fin du week-end, sans doute dans la journée de dimanche, et de la constitution du gouvernement lundi ou mardi, en tout cas avant mercredi", affirme-t-il dans l'émission Pascal Praud et vous.