Intérêt politique, timing, ampleur... Les questions qui restent en suspens autour d'un possible remaniement

Il pourrait être le premier événement politique de cette année : le remaniement gouvernemental. Mais avant qu'il ait lieu, plusieurs questions restent en suspens. Tout d'abord, quand interviendrait ce remaniement ? Pour donner un nouvel élan, certains cadres du camp présidentiel le poussent à le faire rapidement, peut-être même dès cette semaine. D'autres expliquent à l'inverse qu'il vaudrait mieux attendre des échéances importantes, comme les Jeux olympiques ou les élections européennes du mois de juin. D'autant qu'il n'y aura pas de texte majeur à défendre et à faire passer dans les prochains mois.

Qui pour succéder à Élisabeth Borne ?

Seconde interrogation, quelle serait l'étendue de ce potentiel remaniement ? Les Marcheurs historiques, en particulier, réclament un changement en profondeur et le départ de la Première ministre, Élisabeth Borne. Pour la remplacer à Matignon, plusieurs noms circulent : le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, l'ancien ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie et même l'ex-président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand.

Enfin, dernière inconnue : l'intérêt politique derrière cet éventuel remaniement gouvernemental. Dans ses vœux du Nouvel An, Emmanuel Macron a semblé écarter l'idée d'un changement de cap et donc d'un virage à droite. Or, s'il s'agit simplement de changer les noms, il y a peu de chances que cela suffise à convaincre les Français.