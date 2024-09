Pascal Praud et vous - Qui est Thierry Beaudet, dont le nom circule pour Matignon ? Louis de Raguenel revient sur son profil

Bernard Cazeneuve, Xavier Bertrand, François Hollande... Qui pour succéder au Premier ministre Gabriel Attal ? Emmanuel Macron reçoit plusieurs personnalités politiques ce lundi, et selon Louis de Raguenel, chef du service politique d'Europe 1, un nom inattendu circule : celui de Thierry Beaudet, président du Cese (Conseil économique, social et environnemental), considéré comme la "troisième assemblée en France". Le journaliste politique donne plus de détails sur cette personnalité au micro de l'émission Pascal Praud et vous.