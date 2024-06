Pascal Praud et vous - Propos anti-flic sur les manifestations de gauche : «Je ne reprendrai pas à mon compte ces slogans», assure Manon Aubry

Une polémique de plus pour Jean-Luc Mélenchon. Interrogé ce jeudi par Xavier de Moulins sur le plateau du journal de M6 sur les pancartes anti-police brandies lors des manifestations, le fondateur de la France Insoumise a expliqué que c'était de l'humour. "C’est absurde. On a le droit de rigoler aussi, non ? Pas sur la mort des gens, bien sûr que ce n’est pas drôle", livre-t-il. Lors des manifestations, les policiers en prennent pour leur grade avec des slogans "anti-flics".

Invité de l'émission "Pascal Praud et vous", Manon Aubry, présidente de la gauche au Parlement européen, explique que la France Insoumise ne reprend pas ces propos. "Je vais être très clair, je ne reprendrai pas à mon compte ces slogans. Maintenant, il y a une question fondamentale qui nous est posée, c'est comment on rétablit de la confiance entre la population et sa police républicaine", explique-t-elle face à Pascal Praud.