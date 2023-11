Pascal Praud et vous - Présidentielle 2027 : «Je souhaite la candidature de Marine Le Pen à cette élection», affirme Jordan Bardella

L'élection présidentielle de 2027 est déjà dans le viseur du Rassemblement national. Et le président du parti Jordan Bardella est prêt à soutenir Marine Le Pen. Interrogé sur ses ambitions par un auditeur de l'émission Pascal Praud et vous mercredi, le député européen a estimé que la finaliste des deux dernières élections présidentielles avait "la légitimité aujourd'hui pour porter notre camp. Elle est donnée en tête du premier tour (un sondage Ifop place Marine Le Pen comme favorite, ndlr), et je pense qu'elle peut être élue présidente de la République". "Je souhaite en tout cas sa candidature à cette élection", a poursuivi Jordan Bardella, assurant que si Marine Le Pen se présentait devant les Français, il serait "l'un de ses premiers soutiens".