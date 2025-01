Pascal Praud et vous - Pour Gilbert Collard, il faut «supprimer tout le droit des mineurs en matière de narcotrafic»

Des mineurs sont régulièrement engagés par les narcotrafiquants pour assurer leurs activités. Gilbert Collard, ancien avocat et député FN/RN, énonce dans l'émission "Pascal Praud et vous", tous les jours de 11 heures à 13 heures sur Europe 1, qu'il est favorable à la suppression du droit des mineurs dans ce type de cas. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Le recrutement de mineurs dans le cadre du trafic de stupéfiants est un point régulièrement soulevé. Gilbert Collard, ancien avocat et député FN/RN, est favorable à l'idée de "supprimer tout le droit des mineurs en matière de narcotrafic". "Le narcotrafic utilise les mineurs en raison du fait qu'ils ont des diminutions de peines et qu'ils échappent par le principe éducatif, à la peine (...) C'est comme ça qu'on arrivera à détourner les mineurs du trafic de stupéfiants", expose-t-il dans l'émission Pascal Praud et vous.