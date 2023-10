Pascal Praud et vous - Otages détenus par le Hamas : le Qatar pourrait être en train de jouer les intermédiaires, selon un spécialiste

Le Hamas va-t-il libérer des otages, peu après avoir lancé son offensive contre Israël ? Le président français Emmanuel Macron rapporte mardi que des "discussions intenses" sont menées et elles "avancent" pour obtenir leur libération. Dans l'émission Pascal Praud et vous, Claude Moniquet, spécialiste terrorisme et renseignement, analyse cette prise de parole au micro de Pascal Praud, en affirmant que le Qatar pourrait être en train de jouer le rôle d'intermédiaire.

"Israël ne serait pas directement mêlée à ces négociations. Donc, celles-ci doivent se passer avec le Hamas, via un intermédiaire puisque (le mouvement terroriste palestinien) n'est pas considéré comme un interlocuteur fiable. Il est probable que ce soit un pays du Moyen-Orient dans ce cas-là, et les regards ont tendance à se tourner vers le Qatar", avance ce spécialiste sur Europe 1.