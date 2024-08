Pascal Praud et vous - Matignon : les consultations politiques d'Emmanuel Macron sont «du pipeau», fustige un électeur du RN

Après le Nouveau Front populaire, le bloc central et Les Républicains vendredi, Emmanuel Macron a reçu à l'Élysée ce lundi Marine Le Pen et Jordan Bardella pour le Rassemblement national. Des rendez-vous qui doivent servir à choisir un Premier ministre et à bâtir un nouveau gouvernement qui saura résister à la moindre motion de censure. Pour Jean-Pierre toutefois, auditeur de Pascal Praud et vous et électeur du RN, ces consultations politiques sont du "pipeau". "Il sait très bien le Premier ministre qu'il va nommer, et il fait croire aux Français qu'il nous écoute", pointe-t-il sur Europe 1.