Pascal Praud et vous - Les Français prêts à travailler plus ? «Ils sont capables d'écouter des gouvernants quand ils leur disent la vérité»

Invité de l'émission "Pascal Praud et vous", tous les jours de 11 heures à 13 heures sur Europe 1, l'éditorialiste Franz-Olivier Giesbert pose son regard sur la situation économique difficile de la France, avant le discours de François Bayrou, en estimant que les Français vont devoir travailler davantage. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Franz-Olivier Giesbert attend de la déclaration de politique générale de François Bayrou un discours de "vérité". Dans l'émission Pascal Praud et vous, l'éditorialiste estime les Français vont devoir travailler davantage, et aussi plus longtemps, compte tenu de la situation économique délicate du pays, et malgré leurs réticences. "Les Français ont déjà montré à plusieurs reprises qu'ils étaient capables d'écouter des gouvernants quand ils leur disaient la vérité", affirme-t-il sur Europe 1, relatant quelques exemples historiques.