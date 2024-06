Pascal Praud et vous - Législatives 2024 : une électrice de Reconquête explique pourquoi elle soutient Marion Maréchal plutôt qu'Éric Zemmour

Le parti Reconquête! traverse une zone de turbulences à l'approche des élections législatives anticipées. Son fondateur Éric Zemmour a exclu mercredi sa tête de liste aux européennes, Marion Maréchal, qui a appelé à voter pour l'alliance Eric Ciotti-Rassemblement national et non pour les candidats investis par Reconquête. Une démarche que comprend Marie, électrice du parti et qui s'est exprimée dans l'émission Pascal Praud et vous. "Je trouve que (Marion Maréchal) est totalement en cohérence avec ce qu'elle avance. L'idée principale d'Éric Zemmour, c'était l'union des droites, et là, je ne sais pas ce qu'il fait", regrette-t-elle sur Europe 1.