Pascal Praud et vous - Législatives 2024 : «La bonne stratégie, c'est de faire des additions», estime le LR Franck Louvrier

Après le résultat des élections législatives anticipées, l'heure est à la planification des stratégies pour les différents blocs politiques. Dans l'émission Pascal Praud et vous, le maire LR de La Baule et proche de Nicolas Sarkozy, Franck Louvrier, partage son opinion quant à la tactique que devrait adopter le groupe de son parti à l'Assemblée. "La bonne stratégie, c'est de faire des additions, comme leurs aînés avaient réussi au moment de l'UMP où on additionnait à la fois des gaullistes mais aussi des libéraux, des démocrates sociaux", avance-t-il sur Europe 1.