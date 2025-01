Pascal Praud et vous - Jean-Marie Le Pen : «Il me fait penser tout le contraire d'une personnalité qui a apporté un plus dans la société»

Le fondateur du Front national Jean-Marie Le Pen est mort ce mardi à 96 ans. Cette "figure de la vie politique" pour certains ne laissera pas un très bon souvenir, notamment pour Abdel, auditeur de l'émission "Pascal Praud et vous", à écouter tous les jours de 11 heures à 13 heures sur Europe 1. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Peu de temps après l'annonce de la mort de Jean-Marie Le Pen, fondateur du Front national et figure de l'extrême droite, ce mardi à l'âge de 96 ans, des responsables politiques ont salué son parcours politique, à l'image du Premier ministre François Bayrou le qualifiant de "figure de la vie politique française". Mais il ne laisse pas un bon souvenir pour Abdel, auditeur d'Europe 1. "Il me fait penser tout le contraire d'une vraie personnalité qui a apporté un plus dans la société", estime-t-il dans l'émission Pascal Praud et vous.