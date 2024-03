Alors que les alliés de la France sont frileux à l'idée d'envoyer des troupes en Ukraine, Emmanuel Macron a réitéré samedi que des opérations sur le terrain seraient peut-être nécessaires "à un moment donné", dans le cadre de la guerre avec la Russie. Une position dangereuse pour Marion Maréchal, tête de liste Reconquête! aux élections européennes et invitée de l'émission Pascal Praud et vous.

"Ce président me donne le sentiment de vouloir jouer au chef de guerre, et qu'il instrumentalise la question ukrainienne pour provoquer un clivage et des réflexes électoraux au sein de la population française", a-t-elle dénoncé sur Europe 1.