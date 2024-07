Pascal Praud et vous : «Emmanuel Macron a détruit l'été des Français, encore une fois, il ne les a pas écouté», affirme un auditeur

Les élections législatives sont sur le point de rendre leur verdict. La dissolution de l'Assemblée nationale, décidée par Emmanuel Macron au soir des élections européennes, a fait éclater le paysage politique français au début de l'été. Cédric, directeur de supermarché et auditeur de Pascal Praud et vous, estime que le président "a détruit l'état des Français, encore une fois, il n'a pas écouté les Français. Et moi en tant que citoyen, il a tué mon été. Il est où mon Tour de France ? Il est où mon Euro ? Elle est où la flamme olympique ?".