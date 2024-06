Pascal Praud et vous - Élections législatives : LR «a un fonctionnement interne antidémocratique», dénonce la vice-présidente du parti

Quelques minutes avant l'intervention d'Éric Ciotti, président des Républicains, au journal de 13H, la vice-présidente du parti, Florence Portelli, a réagi aux différentes négociations entre les partis de droite pour les élections législatives anticipées de fin juin, fustigeant le fait de ne pas être tenue au courant. "Je suis ravie de l'apprendre par la presse parce que ce parti a un fonctionnement interne tellement antidémocratique que quand on est vice-président, on est au courant de rien", a-t-elle dénoncé dans l'émission Pascal Praud et vous.

Aussi, Florence Portelli a annoncé au micro d'Europe 1 que si Éric Ciotti mettait sur la table une alliance avec le RN ce mardi, elle demanderait la "démission" du président des Républicains.