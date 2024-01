Pascal Praud et vous - Élections européennes : «Le match Attal-Bardella sera à regarder», assure Louis de Raguenel

Dans la nomination de Gabriel Attal au poste de Premier ministre, Emmanuel Macron ne joue-t-il pas également une carte pour les prochaines élections européennes du 9 juin ? D'après Louis de Raguenel, chef du service politique d'Europe 1, "il y aura un match à regarder, le match Attal contre Bardella", le président du Rassemblement national. "En désignant Gabriel Attal, Emmanuel Macron fait le choix de la création d'un duel de personnes très jeunes, et on verra si l'arme Attal est suffisamment dissuasive pour déjouer le mauvais sort du parti présidentiel aux européennes", analyse le journaliste dans l'émission Pascal Praud et vous.