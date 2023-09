Reconquête!, le Rassemblement national et Les Républicains peuvent-ils s'accorder avant les élections européennes, le 9 juin 2024 ? C'est en tout ce qu'espère Marion Maréchal, tête de liste du parti fondé par Éric Zemmour pour ce scrutin. Ce lundi dans l'émission Pascal Praud et vous, la candidate a souligné qu'il existait "des points de divergence et de convergence" entre les partis de droite, en estimant qu'"il n'y a pas d'ennemi à droite, il n'y a que des ennemis à gauche".