Attaque du Hamas : LFI accusée «d'antisionisme», la Nupes vacille une nouvelle fois

La situation au Proche-Orient provoque beaucoup de réactions en France. La quasi-totalité des responsables politiques, droite, majorité présidentielle et gauche confondues, ont condamné l’attaque du Hamas. Tous, sauf les Insoumis qui refusent la qualification de terroriste en mettant en avant le contexte d’intensification de l’occupation israélienne. "L’antisionisme" de La France insoumise est "parfois aussi une façon de masquer une forme d’antisémitisme", a répondu dimanche la Première ministre Élisabeth Borne. Et la position du parti de Jean-Luc Mélenchon ne passe pas non plus chez ses partenaires de la Nupes.

"Les idiots utiles des terroristes du Hamas"

Face aux réactions des Insoumis, Jérôme Guedj, député PS de la 6e circonscription de l'Essonne, se dit "dégouté" par "les idiots utiles des terroristes du Hamas". La question de rester membre de la Nupes se pose, estime même le socialiste qui était pourtant jusqu’ici un de ses fervents défenseur. "L’urgence c’est d’abord de condamner l’acte terroriste", insiste de son côté Fabien Roussel. Le patron du Parti communiste français défend ainsi une position identique à celle des écologistes, mais aussi à quelques rares insoumis comme François Ruffin. Celui qui est régulièrement cité comme candidat potentiel en 2027, se singularise une nouvelle fois en manifestant sa "condamnation totale de l’attaque du Hamas".

Mais Jean-Luc Mélenchon assume sa stratégie de différenciation maximale. LFI apparaît plus isolé que jamais au sein de la Nupes, au risque de créer des ruptures irréversibles avec ses alliés qui n’ont cessé de se déchirer ces dernières semaines et partiront en ordre dispersé aux élections européennes dans quelques mois.