Paris rend hommage à Jacques Chirac, son premier maire

La maire de Paris, Anne Hidalgo, a rendu hommage mardi matin à Jacques Chirac, qui fut de 1977 à 1995 le premier maire de la capitale, assurant que sous la houlette de l'ancien président décédé, "Paris est redevenu Paris".

Hidalgo, Tibéri, Panafieu, Toubon côte à côte pour un hommage à Jacques Chirac : séance exceptionnelle ce matin au conseil de Paris pic.twitter.com/xFhvf90QC3 — Denis Cosnard (@DenisCosnard) October 1, 2019

L'élue PS a qualifié Jacques Chirac d'"homme d'État exceptionnel" lors d'un hommage organisé par le Conseil de Paris, dans un hémicycle où plusieurs sièges étaient restés libres. L'ancien maire Jean Tiberi (1995-2001) était présent, de même que les anciens maires d'arrondissement Françoise de Panafieu (XVIIe) et Jacques Toubon (XIIIe), l'ancien ministre de la Culture Jean-Jacques Aillagon et le député LREM Hugues Renson, ancien collaborateur de M. Chirac.

Ce matin, le #ConseilDeParis rend hommage au Président Jacques Chirac. https://t.co/o3LRRdZFIJ — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) October 1, 2019

La maire de Paris a salué l'oeuvre de son lointain prédécesseur, relevant que "c'est sous son impulsion que Paris a repris son destin en mains. Que Paris est redevenu Paris (...). Avec lui, la Ville n'était plus administrée par un préfet". "Il a vécu une vie de Français, et a réussi à nouer un lien particulier, intime, sincère, avec ce pays et ses habitants, depuis les rues de la capitale jusqu'aux prés de la Corrèze, des troquets parisiens jusqu'à la place de l'Église de Sarran, des Halles de Rungis jusqu'au petit marché de village", a ajouté la maire de Paris.

Au lendemain d'un hommage national et des funérailles, l'hémicycle a observé une minute de silence. C'était "un homme épris de tous et de tout le monde", qui lorsqu'"il était président de la République a montré combien les autres l'intéressaient", a déclaré Françoise de Panafieu. "Pour tout ce qu'il a fait pour Paris et la France, je veux simplement lui dire merci, et que nous ne l'oublierons jamais", a quant à lui déclaré Jean Tibéri.