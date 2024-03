Pâques : Gérald Darmanin demande une présence des forces de l'ordre devant chaque église

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a demandé aux préfets de déployer des forces de l'ordre devant toutes les églises catholiques et temples protestants pour la fête de Pâques ce week-end, selon une note et un SMS consultés jeudi par l'AFP. Le niveau "très élevé" de la menace terroriste ainsi que la "persistance des tensions" internationales, avec notamment la guerre à Gaza et l'attentat de Moscou "exigent le maintien d'une extrême vigilance" pour les fêtes de Pâques, écrit le ministre dans une note envoyée jeudi aux préfets.

"Dispenser des conseils de vigilance et de sécurité" aux autorités religieuses locales

Comme il le fait généralement à l'occasion des différentes fêtes religieuses, le ministre leur demande de "mobiliser les forces de l'ordre" pour "dispenser des conseils de vigilance et de sécurité" aux autorités religieuses locales. "Il conviendra notamment d'insister" sur le "contrôle visuel des flux entrants aux fins de détection d'individus suspects" ou de porter une "attention particulière" aux "véhicules en stationnement à proximité des lieux de rassemblement ou de culte", écrit Gérald Darmanin.

Le ministre ajoute, dans une mention manuscrite, l'instruction d'organiser une "présence physique" des forces de l'ordre, "systématiquement", devant "toutes" les églises et temples, en particulier pendant les offices de vendredi et de ce week-end. Le ministre a doublé cette instruction d'un SMS aux préfets.

Deux projets d'attentats déjoués depuis le début de l'année

Deux projets d'attentats ont été déjoués en France depuis le début de l'année. L'un concernait un projet d'"action violente contre un édifice religieux catholique" par un homme "manifestement acquis à l'idéologie jihadiste", avait indiqué le parquet national antiterroriste (Pnat).

Âgé de 62 ans, cet homme a été mis en examen et placé en détention provisoire le 8 mars pour "association de malfaiteurs en vue de préparer des crimes d'atteinte aux personnes", selon le Pnat. Pâques, qui commémore la résurrection du Christ pour les chrétiens, est célébrée dimanche par catholiques et protestants, et le 5 mai par les orthodoxes.