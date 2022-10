«On s'est adapté à la société» : les jeunes députés RN continuent la dédiabolisation du parti

C'est un anniversaire hautement symbolique pour le Rassemblement national. Le parti, fondé par Jean-Marie Le Pen en 1972, fête ses 50 ans. Mais son fondateur n'est plus présent au sein du parti depuis plusieurs années, la faute à de trop nombreux dérapages. Au RN, chacun connaît l'histoire du parti et reconnaît la contribution de Jean-Marie Le Pen. Mais tous ou presque cherchent à s'en émanciper. La jeune génération de députés semble plus attirée par le côté populaire et patriote du parti que par l'héritage sulfureux de son fondateur. "Jean-Marie Le Pen avait une façon d'agir d'une époque. Ce n'est plus la nôtre, ça a évolué", explique Kévin Mauvieux, député RN du nord.

Adaptation à la société

"Maintenant, c'est de nouvelles têtes qui représentent le rassemblement national et j'en fais partie. Nous nous sommes adaptés avec la société. Effectivement, je pense que Jean-Marie Le Pen, c'est le passé. Mais il a été utile en pointant du doigt les phénomènes de société", ajoute le jeune politique de 31 ans.

Si le Front national a longtemps été cantonné au rôle de parti contestataire entretenu par les saillies virulentes du tribun Le Pen, le Rassemblement national se dit désormais prêt à gouverner. Une évolution synonyme de victoire pour son fondateur, Jean-Marie Le Pen, qui s'estime fier du devoir accompli.

"Je rêve de l'arrivée au pouvoir"

"La marche a été rude, mais les partis qui durent 50 ans comme le RN, c'est déjà rare mais en plus, il continue. Je suis quand même dans l'espérance de résultats meilleurs et je rêve de l'arrivée au pouvoir", confie-t-il au micro d'Europe 1.

Jean-Marie Le Pen devrait célébrer les 50 ans du parti dans trois semaines dans le domaine privé de Montretout, dans les Hauts-de-Seine. Marine Le Pen, elle, organise ce jeudi un événement à l'Assemblée nationale, sans son père.