«On nous vole l'espérance de vie en bonne santé» : les jeunes dans la rue contre la réforme des retraites

La mobilisation contre la réforme des retraites prend un petit coup de jeune ce samedi après-midi avec une marche organisée à Paris à l'appel d'une dizaine d'associations de jeunesse. Deux jours après la grande journée de mobilisation jeudi, c'est une manifestation aujourd'hui qui est soutenue par la France insoumise, mais pas par le reste de la Nupes. Alors, cette jeunesse est elle déjà là, prête à battre le pavé à Paris.

"À 65 ans, potentiellement je serai morte"

Il y a déjà une centaine de manifestants avec des drapeaux, des pancartes, quelques chants, à quelques minutes du départ de la manifestation. Un slogan qui revient beaucoup : "Macron, ça suffit ! La jeunesse est dans la rue." En effet, il y a une majorité de jeunes au départ de cette marche. Beaucoup d'ailleurs étaient déjà dans la rue jeudi dernier avec les syndicats. Et ils reviennent pour demander le recul du gouvernement sur cette réforme. Camille, une étudiante de 18 ans, refuse de travailler plus longtemps.

"C'est déjà compliqué, en fait, en tant que jeune, de s'imposer dans le marché du travail. Alors s'il y a encore plus de 'seniors' qui continuent à travailler, il y aura encore moins de place pour nous. Donc ça nous impacte directement", insiste-t-elle. "Ça veut dire qu'on va devoir cotiser toute notre vie jusqu'à 64 ans. C'est démoralisant de se dire que je devrais travailler toute ma vie. À 65 ans, potentiellement je serai morte", ajoute Camille.

"Si ce gouvernement reste en place, ce sera 70-75 ans"

Pour Eddy, 21 ans, pas question non plus d'imaginer prendre sa retraite plus tard que prévu. Et pour lui, 62 ans, c'était déjà trop tard. Alors, il propose autre chose. "Je demande la retraite à 60 ans, voire moins si les conditions le permettent. 50 ans pour les métiers difficiles, ça me semble le minimum. On nous vole l'espérance de vie en bonne santé. Si jamais ce gouvernement reste en place, si jamais la situation reste la même, ça pourrait aller jusqu'à 70-75 ans. C'est insupportable, en particulier en cette période d'inflation."

Pour le moment, impossible de dire combien de manifestants seront au rendez-vous ce samedi après-midi. Plusieurs dizaines de milliers de personnes sont attendues autour notamment de Jean-Luc Mélenchon.