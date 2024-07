«On ne sait pas où on va, comme toujours» : Laurent Jacobelli réagit à la lettre aux Français d'Emmanuel Macron

Emmanuel Macron a rompu le silence. Alors qu'il ne s'était toujours pas exprimé après le résultat des élections législatives, le chef de l'État s'adresse aux Français dans une lettre à paraître dans la presse quotidienne régionale. Assurant que "personne ne l'a emporté" dimanche soir, il fait savoir, entre autres, qu'il nommera le Premier ministre lorsque les différents partis auront "bâti" des "compromis". Sur Europe 1, Laurent Jacobelli a regretté un texte "flou" et "relativement creux". "On a un président spectateur qui dit aux partis politiques : 'débrouillez-vous entre vous et je verrai bien ce qu'il en sort'". Et le député de Moselle d'énumérer des questions qui restent, selon lui, sans réponse. "Il définit un nouvel arc républicain. Du coup qui est dedans, qui est dehors ? Y sommes-nous avec le Rassemblement national ? Qui mène les négociations ? On ne sait pas où on va, comme toujours", a-t-il conclu.