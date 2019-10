"On a assez peu de signaux d'alerte" de radicalisation à l'hôpital, affirme Agnès Buzyn

INTERVIEW

Alors qu'Emmanuel Macron a prôné une "société de vigilance" lors de son hommage à l'attaque de la préfecture de police de Paris, la radicalisation a-t-elle, aussi, infiltrée le milieu hospitalier ? Invitée du Grand Rendez-Vous Europe 1/Cnews/Les Echos samedi, Agnès Buzyn a affirmé qu'elle avait "assez peu de signaux d'alerte".

Peu de signaux, une surveillance accrue

"J'ai demandé très récemment qu'on me refasse une évaluation de ce qu'il se passe dans les différents secteurs sanitaires", déclare la ministre de la Santé qui affirme qu'il y a peu de remontées de terrain qui témoignent de "difficultés des d'hôpitaux à gérer des personnels qui, par exemple, demanderaient à faire la prière, ou à porter le voile". Pour autant, Agnès Buzyn se montre prudente et "continue de suivre cela de très près". Se voulant rassurante, la ministre détaille ensuite le processus mis en place en cas d'alerte.

"Il faut faire confiance aux petits signaux et avertir sa hiérarchie", déroule-t-elle. Ensuite, "on a un dispositif qui accompagne les directeurs pour juger de la situation". Formés via un "module d'information à la radicalisation", les directeurs peuvent également s'appuyer "sur un référent présent dans chaque département", explique-t-elle. Avant de conclure dans la lignée tracée par Emmanuel Macron : "Quand on voit qu'il y a eu un radicalisé au sein de la préfecture de police, ce n'est pas un problème de procédure ou de loi. Il y a la nécessité pour chacun d'entre nous d'être attentif."