Olivier Faure ne veut pas "recommencer le PS avec les éléphants d'hier"

Le PS prépare sa reconstruction post élection présidentielle. Le Premier secrétaire du parti, Olivier Faure a estimé jeudi que l'ex-président François Hollande avait "parfaitement le droit d'être candidat" aux législatives, mais qu'il ne fallait pas "recommencer le PS avec les éléphants d'hier". Alors que François Hollande a clairement affiché, lors d'un meeting de la candidate Anne Hidalgo mardi soir à Limoges, sa volonté de prendre part à la reconstruction du PS, Olivier Faure, dont les divergences avec l'ancien président sont notoires, s'est voulu conciliant, sur RTL.

"François Hollande est un socialiste éminent, il a été Président de la République et à ce titre, il doit recevoir tout notre respect", a-t-il expliqué, mais il a prévenu : "laisser penser que demain se reconstruira de la même façon que nous avons construit les années précédentes, la réponse est non". "Je souhaite qu'il y ait une nouvelle génération, celle qui a éclos au moment des municipales, qui puisse prendre toute sa place", a déclaré le Premier secrétaire.

Les militants trancheront

À la question de savoir si François Hollande était "un éléphant encombrant", il a répondu : "je ne dirais pas encombrant, je dirais que chacun doit être à sa place. Pour moi, la place d'un ancien président, c'est de chercher à faire émerger la génération qui vient, être de ceux qui sont des passeurs et non pas des empêcheurs".

Concernant la possibilité pour l'ancien président de se présenter aux élections législatives en Corrèze -une hypothèse que François Hollande "n'exclut pas" selon son entourage -, Olivier Faure a expliqué que "si les militants socialistes le souhaitent et si l'ex-président souhaite être candidat, je ne vois pas de quel droit je pourrais m'y opposer".

Faure réticent à l'idée d'investir Hollande

"C'est un socialiste, il a parfaitement le droit d'être candidat", et s'il l'est, il aura le logo du PS et il sera investi", a-t-il ajouté. Il a cependant souligné avoir "mené depuis 4 ans" la reconstruction du PS. "À toutes les élections locales, le PS s'est bien tenu", a-t-il rappelé.

"Je ne suis pas certain que celles et ceux qui n'ont pas cherché à reconstruire depuis quatre ans, soient aujourd'hui les mieux placés pour expliquer qu'ils seront demain ceux qui reconstruiront", a-t-il asséné, dénonçant "celles et ceux qui ont passé plus du temps à savonner la planche qu'à chercher à aider le PS à se reconstruire".