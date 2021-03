Nouveau livre, retour médiatique... Quelles sont les ambitions d'Édouard Philippe ?

Plutôt discret depuis son départ de Matignon, Édouard Philippe s'apprête à faire son retour médiatique. L'ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron va publier le 7 avril un livre intitulé Impressions et lignes claires, coécrit avec son compagnon de route de toujours Gilles Boyer, et entame cette semaine une tournée des médias pour présenter son ouvrage. L'occasion, peut-être, d'en savoir plus sur les ambitions de l'ex-locataire de Matignon, que certains, à droite, rêvent de voir candidat à la prochaine élection présidentielle.

Un dîner avec Emmanuel Macron au début du mois

C'est un retour dans l'atmosphère littéraire, relativise Édouard Philippe, même s'il est bien conscient qu'il n'échappera pas aux questions politiques : des questions sur la gestion actuelle de la crise sanitaire, sur son avenir d'ex-Premier ministre populaire, etc.

À en croire un proche, il est impatient de reprendre une place dans le paysage politique après cette longue cure de silence post-Matignon. Un retour en homme loyal à Emmanuel Macron, avec qui il a dîné au début du mois, et en même temps libre, insistent ses amis.

Il multiplie les rencontres avec les élus

Mais libre jusqu'à quel point ? Les macronistes décortiqueront le moindre de ses mots. Et de son côté, Édouard Philippe rencontre beaucoup de monde : ministres, parlementaires, maires, des élus en tous genres, de droite, de gauche et même écolos, s'amuse un de ses amis.

Ceux qui rêvent de le voir candidat en sont arrivés à la conclusion suivante : il ne ferme pas la porte à la présidentielle. Mais à ce stade, une seule certitude : son retour se fera sous le signe du Covid,, avec des séances de dédicaces de son livre aujourd'hui en sursis.