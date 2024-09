Nouveau gouvernement : François Hollande plaide pour une censure

Invité de France Bleu Limousin ce dimanche matin, François Hollande s'est dit favorable à une censure du gouvernement présenté par Michel Barnier samedi soir. "Il faut censurer et une motion de censure socialiste me paraît la bonne solution pour avoir un maximum de parlementaires qui s'y retrouvent", a indiqué l'ancien président de la République, dans la lignée du reste d'une gauche qui juge ce gouvernement illégitime.

"Un gouvernement fragile"

Pour le député de Corrèze, la dissolution de l'Assemblée nationale par le président de la République Emmanuel Macron a conduit à" la même chose que par le passé, mais avec une droite encore plus présente dans le gouvernement, et pour prendre des mesures douloureuses pour nos concitoyens". Pour rappel, le Premier ministre a nommé 39 ministres, dont 17 issus de la majorité sortante et 10 du parti Les Républicains.

"C'est un gouvernement fragile", où "il n'y a pas de poids lourds", et qui "tient sa survie au Rassemblement national", a-t-il ajouté. Interrogé sur le nouveau ministre de la Justice Didier Migaud, ancien député socialiste ayant quitté le PS en 2010, François Hollande estime qu'il "a depuis longtemps abandonné toute affiliation avec le Parti socialiste et la gauche".