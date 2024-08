En congés plutôt qu'en disponibilité, Lucie Castets juge sa situation «claire»

La candidate du Nouveau Front populaire à Matignon, Lucie Castets, s'est justifiée jeudi de son choix de prendre des congés payés pour mener son action politique cet été plutôt que de se mettre en disponibilité de son emploi à la Mairie de Paris, jugeant "la situation extrêmement claire". "Ma situation personnelle, elle est très claire et évidemment, je me suis assurée que tout était en ordre", a déclaré la directrice des Finances et des Achats à la Mairie de Paris sur RTL. "J'ai le droit d'avoir des opinions et des activités politiques", a-t-elle ajouté, précisant : "s'il le faut, le moment venu, je me mettrai en disponibilité", a-t-elle encore précisé.

"Une violation de son devoir de réserve"

Dans son édition de mercredi, le Canard enchaîné a en effet révélé que Lucie Castets, propulsée il y a dix jours candidate du NFP pour devenir Première ministre, avait posé des congés payés plutôt que de se mettre en disponibilité, son statut de fonctionnaire l'obligeant à un devoir de réserve.

Le même jour, les élus parisiens de l'opposition, ont envoyé une lettre au procureur de la République de Paris évoquant "une violation de son devoir de réserve par ses prises de position politiques, ce qui l'expose, a minima, à une sanction disciplinaire". Ils y parlent aussi d'un possible "détournement de fonds publics" car Lucie Castets est toujours rémunérée par la Ville de Paris et profitant de "l'usage du service de presse" de la mairie.

"Ça détourne le débat des vraies questions", selon Castets

"Je vois bien que l'opposition de droite parisienne essaie de chercher des points d'appui contre le Nouveau Front populaire qui est arrivé en tête aux élections" législatives, a balayé Lucie Castets jeudi. "Ça détourne le débat des vraies questions", a-t-elle estimé. Elle a également précisé que tous ses frais de déplacement étaient pris en charge par les partis constituant le nouveau Front populaire.

Interrogée par l'AFP, Lamia El Aaraje, porte-parole de la maire socialiste Anne Hidalgo, a affirmé que le sujet avait été "bien identifié" par les services et que la commission de déontologie de la Ville avait été saisie. "Lucie Castets s'est mise tout de suite en congés pour la période à venir. On verra en fonction de l'évolution de la situation ou non" si elle le reste, a-t-elle aussi dit. Le président de la commission de déontologie Yves Charpenel a indiqué à l'AFP n'avoir pas encore reçu cette saisine.