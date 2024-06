Nouveau Front Populaire : «Pour une place, le PS vend son âme au diable», regrette Sabrina Agresti-Roubache

L'alliance aura bien lieu. Du Parti socialiste au NPA, en passant par les Verts, les Insoumis et les Communistes, la gauche a réussi à se retrouver autour d'un programme commun pour les prochaines élections législatives. Objectif : éviter des affrontements fratricides dans les circonscriptions et avoir le plus de députés sous la bannière du Nouveau Front Populaire.

Mais cette alliance est particulièrement critiquée par la majorité présidentielle. "C'est une alliance complètement contre-nature", dénonce Sabrina Agresti-Roubache au micro de Laurence Ferrari. La secrétaire d'État en charge de la Citoyenneté et députée sortante à Marseille, regrette que le Parti socialiste se soit alliée avec La France insoumise. "Glucksmann a fait 14% aux élections européennes. C'était son moment historique. Il aurait pu dire : "Je suis cette gauche", celle qu'il nous a tant vantée pendant la campagne des européennes. Mais il a eu ce qu'on appelle un manque de courage. Pour une place, on (le PS ndlr) vend son âme au diable", regrette-t-elle. Réécoutez l'extrait vidéo.