Nomination d'un nouveau Premier ministre : bien qu'affaibli, Emmanuel Macron est là, «le maître des horloges», juge Jean Garrigues

Quand Emmanuel Macron annoncera-t-il le nom du nouveau Premier ministre ? Depuis la démission de Gabriel Attal en juillet dernier, la France attend patiemment son nouveau gouvernement. Le président de la République s'était fixé l'horizon du 15 août pour indiquer son nouveau chef de gouvernement.

Mais entre les Jeux olympiques et la commémoration du 80e anniversaire du débarquement de Provence, les annonces du président de la République se font rare. Invité ce vendredi matin au micro d'Europe 1, l'historien Jean Garrigues assure que cette situation ne va pas "durer longtemps".

"Révolution culturelle"

"Je rappelle que dans d'autres grandes démocraties européennes, on prend des mois, quelquefois, voire des années, pour essayer de mettre en place un pacte de gouvernement", poursuit-il. "Dans le paysage politique d'aujourd'hui, avec ses trois forces relativement égales, peut-être même qu'il y en a une quatrième, car il faut rappeler que les Républicains, si vous additionnez députés et sénateurs, c'est la plus grande force parlementaire... Dans un paysage aussi fragmenté, il faut trouver de nouvelles manières de pratiquer ces institutions de la cinquième République."

"Il faut une révolution culturelle", appelle-t-il. "Et cette révolution, elle s'appelle compromis. Elle s'appelle convergence, elle s'appelle éventuellement coalition". Mais la situation actuelle est un paradoxe, conclut Jean Garrigues. "C'est un paradoxe, car Emmanuel Macron est très affaibli politiquement, mais là, il est le maître des horloges".