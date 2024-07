Nomination du Premier ministre : les trois alternatives à gauche après le retrait de Laurence Tubiana

Le candidat du Nouveau Front populaire pour le poste de Premier ministre ne sera finalement pas Laurence Tubiana. Quatre jours après s'être officiellement déclarée, la diplomate et économiste a pris acte des oppositions au sein de cette alliance de gauche créée à l'occasion des législatives anticipées, et a décidé de retirer sa candidature. Ainsi, la gauche se concentre désormais sur trois alternatives : André Chassaigne, Cécile Duflot et Benoît Hamon.

Ces trois personnalités politiques sont les seuls prétendants encore en lice pour mener la gauche à Matignon. Entre les exigences des uns et des autres, ces trois survivants sont les seuls à n'avoir aucun veto contre leur candidature.

Un candidat choisi à la rentrée ?

André Chassaigne, le patron du groupe communiste, serait même le grand favori, car sa candidature à la présidence de l'Assemblée nationale a recueilli 207 voix. Un très bon score, mais encore loin de la majorité absolue.

Ce lundi matin sur Europe 1, Manuel Bompard, le chef des insoumis, a gagné du temps. "Il faut prendre les choses étape par étape. La première étape, c'est dire que le président de la République doit se tourner vers le Nouveau Front populaire pour nous demander de constituer (...) Je dis (à Emmanuel Macron) que nous allons lui proposer un candidat Premier ministre. D'abord, j'attends qu'il m'appelle", a-t-il assuré dans La Grande interview Europe 1-CNews.

Le vote du Parti socialiste prévu avant mardi soir demeure de l'histoire ancienne. Aucun candidat à Matignon ne sera désigné avant le mois de septembre au minimum. Le communiste Fabien Roussel l'admet lui aussi dans un communiqué : "Nous sommes dans une impasse. Alors, je donne rendez-vous aux forces de gauche à la rentrée". Encore faut-il que le Nouveau Front populaire reste uni d'ici là.