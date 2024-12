Nomination du nouveau gouvernement : François Bayrou cherche encore et toujours

François Bayrou rencontre ce jeudi une nouvelle fois les différentes forces politiques du pays. Cette fois-ci, les groupes seront tous réunis autour d'une table et non séparément. Objectif pour le nouveau locataire de Matignon : poursuivre la construction de son gouvernement.



Quand aura-t-on un nouveau gouvernement ? François Bayrou, qui a multiplié les tractations ces derniers jours, semble dans une impasse. Ce mercredi, Matignon a envoyé un nouveau courrier aux différentes forces politiques, les invitants pour de nouveaux entretiens.

Une nouvelle réunion aux faux airs de déjà-vu

Mais en réalité, la situation est quasiment au même point que la semaine dernière. Il y a huit jours, Emmanuel Macron organisait à l’Élysée une réunion des différentes forces politiques hors Rassemblement national et La France insoumise. Depuis, François Bayrou a été nommé Premier ministre... Et que fait-il désormais ? Il invite à son tour les mêmes, mais cette fois, à Matignon.

Le nouveau rendez-vous est fixé ce jeudi à 14 heures. Le maire de Pau convie ainsi la présidente de l’Assemblée, le président du Sénat, les présidents de partis politiques et présidents de groupes qui ont eu "la responsabilité des affaires du pays à une période de la Vᵉ République".

Décider des futures orientations du gouvernement

Autrement dit, selon un conseiller de l’exécutif, ni LFI, ni le RN et ses alliés ne sont invités, mais le groupe Liot, lui, l'est. Dans ce courrier fraîchement envoyé, le Premier ministre explique qu’avant de proposer au président une composition de gouvernement, il veut les rencontrer pour l'"éclairer" et les "entendre" sur les "orientations que nous devrons suivre".

Après avoir vu tout le monde séparément, François Bayrou fait venir à une même table ceux avec qui il veut bien travailler. Le signe que le nouvel hôte de Matignon est loin à ce stade d’avoir terminé la construction de son gouvernement.