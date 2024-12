Gouvernement : Bruno Retailleau pose ses conditions pour rester ministre

Dans le cadre de la formation de son gouvernement, François Bayrou poursuit les consultations avec les différents groupes politiques. Il avait rendez-vous ce mercredi matin avec Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur démissionnaire, qui ne compte pas faire de la figuration avec le Premier ministre.

Mission gouvernement. François Bayrou poursuit ses consultations et il a reçu ce mercredi matin le ministre de l'Intérieur démissionnaire Bruno Retailleau. S'il a réussi à se rendre incontournable avec Michel Barnier, il ne compte pas rester au second plan du futur gouvernement.

Des garanties sur l'immigration et la sécurité

Bruno Retailleau est, et compte rester à Beauvau. Mais pour cela, il souhaite obtenir des garanties et s'assurer qu'il aura les moyens de poursuivre sa politique. Comme il l'expliquait sur BFMTV ce mercredi matin, il a "commencé un travail et souhaite le mener à bien". En entrant au gouvernement, il se serait fait "la promesse" de ne pas se "trahir et ne pas tromper les Français". Une promesse qu'il compte tenir. Avant d'ajouter qu'il a "des convictions qui sont très affirmées. En revanche, "pas sectaire", il assure ne pas être "prêt à vendre" ses idées "à n'importe quel prix".

Après son passage à la télévision, il s'est entretenu une heure avec le Premier ministre à Matignon selon les informations d'Europe 1. Un entretien durant lequel le locataire de Beauvau a reposé ses conditions, en particulier en matière d'immigration et de sécurité. Si rien n'est acté à ce stade, la composition du futur gouvernement pourrait notamment poser problème. Effectivement, certains noms des potentiels futurs ministres sont jugés irritants par Les Républicains.

Quoi qu'il en soit, la discussion se poursuit et les deux hommes ont prévu de se rappeler rapidement. François Bayrou a également échangé ce mercredi matin avec le président du Sénat Gérard Larcher, et doit échanger avec le patron des LR Laurent Wauquiez dans l'après-midi. Enfin, il doit se rendre pour la troisième fois en deux jours, à l'Élysée pour s'entretenir avec Emmanuel Macron.