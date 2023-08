«Un grand homme d'État» : première séance de dédicaces à La Baule pour Nicolas Sarkozy

À l'occasion de la sortie de son nouveau livre, Le temps des combats, Nicolas Sarkozy est en déplacement à La Baule ce mardi pour une séance de dédicaces. Dans son livre, l'ancien président raconte son quinquennat à partir de 2009 et fait quelques commentaires sur la vie politique actuelle. L'ex-président de la République dit aussi "souhaiter" que le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin franchisse "l'étape ultime" vers l'Élysée en 2027.

"Une personne qui a beaucoup de clairvoyance"

Pour Nicolas Sarkozy, La Baule est la ville de son ami et ancien conseiller Franck Louvrier, où il a obtenu, à chaque élection, des scores très élevés. 48 % par exemple au premier tour à la présidentielle de 2012. Sur place, la file d'attente s'allonge sur plusieurs dizaines de mètres. Beaucoup d'anciens électeurs et admirateurs du président Sarkozy sont venus le rencontrer. "C'est pour le plaisir de rencontrer un ancien président qui a beaucoup compté et une personne qui a beaucoup de clairvoyance sur ce qui se passe, beaucoup d'expérience et qui peut nous apporter encore beaucoup", témoigne cette riveraine.

"Ça a toujours été un grand homme d'État et qui faisait respecter les Français. Ce n'est plus tout à fait le cas maintenant", "Il aime la France, il aime les Français, il est sincère. C'est quelqu'un que je regrette beaucoup", ajoutent ces deux clients.

"J'ai voulu parler de la vérité des sentiments"

Nicolas Sarkozy enchaîne les dédicaces à l'intérieur de la Maison de la presse, où chaque client repart donc avec un ou plusieurs exemplaires sous le bras. L'ancien chef de l'État a tout de même pris le temps de répondre à quelques questions, notamment sur sa propension à dire les choses telles qu'il les pense, quitte à parfois déplaire ou à décevoir certaines personnalités.

"Il y a beaucoup de gens que j'aime bien, je le dis, mais vous savez, un livre, c'est un engagement total. Un livre, il doit dire sa vérité. J'ai voulu parler de la vérité des sentiments et forcément le livre doit être chaud, il ne doit pas être froid. Le livre doit être incarné, il ne doit pas être désincarné. Sinon vous seriez pas aussi nombreux. Il n'y aurait pas des centaines de personnes pour acheter le livre et le lire", indique Nicolas Sarkozy au micro d'Europe 1. La dédicace se poursuit à La Baule ce mardi, avec quelques centaines de lecteurs qui attendent leur tour à l'extérieur de la librairie.