Négociations du budget avec Bercy : le PS, les Ecologistes et le PCF prennent leurs distances avec LFI

Mercredi soir, des représentants socialistes, Écologistes et communistes négociaient avec Bercy pour construire un budget, mais sans les insoumis. Un acte que Jean-Luc Mélenchon n'apprécie guère, provoquant la guerre notamment entre lui et Olivier Faure.

Bercy poursuit ses consultations pour construire un budget de compromis avec une nouvelle réunion ce mercredi soir avec le PS, les écologistes et les communistes, mais sans les insoumis. La gauche se fracture encore un peu plus. Entre Olivier Faure et Jean-Luc Mélenchon, la guerre est déclarée.

"Nous restons très loin d'un accord de non censure"

Le chef de file de la France Insoumise est fou de rage contre ses alliés du Nouveau Front populaire. "Aucun accord de non censure avec François Bayrou ne nous concernera", lance le leader insoumis, qui accuse ses collègues de négocier dans son dos. "C'est un irrespect total pour notre alliance et nos électeurs", conclut Jean-Luc Mélenchon.

"Mais ce n'est pas moi qui romps. C'est Jean-Luc Mélenchon qui, aujourd'hui, par son intransigeance, par son obsession présidentielle. Et je le dis au passage, est-ce que Jean-Luc Mélenchon est persuadé que c'est lui qui l'emportera ? Est-ce que ce n'est pas Marine Le Pen qui peut l'emporter ?", se défend Olivier Faure sur TF1.

Olivier Faure préfère donc obtenir des petites victoires plutôt que rien. "Aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon ne change rien à l'éducation, la santé, la justice fiscale ou l'écologie", accuse le patron des socialistes. Mais pour l'instant, selon un cadre du Parti à la Rose, "nous restons très loin d'un accord de non censure".