Municipales : les Français jugent favorablement leurs maires

Trois Français sur quatre jugent positivement l'action des maires et de leurs équipes et 61% souhaitent que leur maire se représente aux élections municipales de 2020, selon une étude du Cevipof (Sciences Po) avec l'Association des maires de France (AMF) publiée lundi.

Pour 75% des personnes interrogées, le maire a accompli un bon (63%) ou un excellent (12%) travail depuis 2014, contre 25% qui le jugent médiocre ou mauvais. Et les jugements positifs sont plus élevés dans les petites communes (79% chez les moins de 2.000 habitants) que dans les grandes villes (66% pour les plus de 200.000).

58% des Français souhaitent que leur maire soit réélu

Une nette majorité de Français (58%) souhaite également que leur maire se représente et soit réélu en mars et 3% qu'il se représente mais ne soit pas réélu. Pour 39% en revanche, il ne doit pas se représenter. "Proximité et reconduction" sont, selon le Cevipof, les principales attentes des Français, à l'issue notamment du mouvement des "gilets jaunes" qui a montré une forte méfiance à l'encontre de certaines catégories d'élus.

En pointe lors de l'organisation du "grand débat", les maires ont montré leur capacité de médiation et restent, avec 71% d'avis positifs, les élus auxquels les Français font le plus confiance. Loin devant les autres élus locaux (49% pour le conseiller régional) ou nationaux, comme le député (40%) ou le sénateur (37%).

La préservation de l'environnement (47%), l'attrait ou le maintien des services de proximité (42%) et la sécurité (34%) sont enfin les sujets sur lesquels les futurs maires sont les plus attendus, loin devant le développement de la mobilité (19%) ou des services aux personnes âgées (17%). Trois réponses étaient demandées.

L'étude a été conduite avec Ipsos Sopra-Stéria du 14 au 26 juin auprès de 15.308 personnes inscrites sur les listes électorales, selon la méthode des quotas.