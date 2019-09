Municipales : Adrien Quatennens annonce qu'il ne sera pas tête de liste à Lille

Le député La France Insoumise (LFI) du Nord Adrien Quatennens a annoncé dimanche dans un entretien à La Voix du Nord qu'il ne serait pas tête de liste aux élections municipales de mars 2020 à Lille, préférant se concentrer sur ses responsabilités nationales.

"Je ne serai pas tête de liste à Lille en 2020. Je ne cache pas y avoir réfléchi, porté par les demandes de certains militants, mais l'épisode des gilets jaunes m'a rappelé l'importance d'écrire un autre récit", a-t-il confié dans cette interview, une annonce attendue au vu de ses récentes déclarations.

"Martine Aubry s'est éloignée des Lillois"

Alors que la maire PS de Lille, Martine Aubry, devrait - sauf surprise - annoncer fin septembre sa candidature à un quatrième mandat, Adrien Quatennens estime que l'ancienne ministre du Travail "s'est éloignée des Lillois". "On sent un essoufflement", a-t-il jugé. "On raconte qu'elle pourrait passer la main en cours de route. Elle devrait préparer une meilleure sortie que ça."

Selon plusieurs sources LFI, c'est Julien Poix, professeur d'histoire particulièrement actif ces derniers mois, qui devrait mener la liste de La France insoumise aux municipales à Lille. L'annonce pourrait avoir lieu le 25 septembre.