Municipales : un sondage donne Rachida Dati devant Anne Hidalgo au premier tour

Rachida Dati continue sa montée en puissance. En hausse dans les sondages depuis plusieurs semaines, la candidate LR aux élections municipales à Paris dépasse Anne Hidalgo au premier tour dans une enquête Ifop-Fiducial publiée dans les colonnes du Journal du dimanche et par Sud Radio.

Bonne dynamique pour Agnès Buzyn

L'ancienne ministre de la Justice recueille 25% des suffrages contre 24% pour la maire socialiste sortante, et gagne 3 points par rapport à un précédent sondage des mêmes instituts, publié la semaine dernière.

De son côté, Agnès Buzyn confirme sa bonne dynamique. L'ancienne ministre, qui a remplacé au pied levé un Benjamin Griveaux fragilisé par la diffusion d'une vidéo à caractère sexuel, gagne encore un point et est désormais plébiscitée par 20% des personnes interrogées. Cédric Villani, lui, ne profite pas du retrait de son ancien rival et continue sa baisse dans les sondages. Le député de l'Essonne perd un point (8%), et reste devancé par l'EELV David Belliard, qui perd également un point et recueille 11% des intentions de vote.

Du côté de la France insoumise, Danielle Simonnet peine à s'imposer, et perd un point. La candidate de la liste "Décidons Paris", est désormais citée par 5% des personnes interrogées

Anne Hidalgo en tête au second tour

Au deuxième tour, c'est en revanche Anne Hidalgo qui s'imposerait dans le cadre d'une quadrangulaire, si elle s'alliait avec l'écologiste David Belliard. L'alliance des listes de la majorité municipale "Paris en commun" et "L'écologie pour Paris" recueillerait 37% des voix, devant celle conduite par Rachida Dati (32%).

La maire sortante serait également réélue en cas de triangulaire, toujours avec le soutien de David Belliard. Leurs listes récolte 39% suffrages exprimés, contre 33% pour celle de Rachida Dati. Si elle s'alliait avec son ex-collègue LREM Cédric Villani, l'ancienne ministre de la Santé Agnès Buzyn obtiendrait elle 28% des voix.

Sondage réalisé auprès d'un échantillon de 1.049 personnes représentatif de la population parisienne âgée de 18 ans et plus, par questionnaire auto-administré en ligne du 25 au 28 février 2020.