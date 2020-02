Municipales à Paris : pour Ian Brossat, Agnès Buzyn "improvise" une candidature "à reculons"

"C'est une annonce qui est assez surprenante", estime Ian Brossat. Interrogé par Europe 1 après la déclaration de candidature d'Agnès Buzyn aux élections municipales, l'adjoint d'Anne Hidalgo chargé du Logement a dit son étonnement et son scepticisme, dimanche soir.

"Il y a deux jours, vendredi dernier, Madame Buzyn expliquait qu'elle n'aurait pas le temps d'être candidate à la mairie de Paris", poursuit Ian Brossat. "Elle le justifiait en disant qu'elle était accaparée par les dossiers de son ministère", indique-t-il, faisant notamment référence à l'épidémie de Coronavirus dépendant du ministère de la Santé, actuellement occupé par la future candidate.

"Pas envie de lui donner les clés"

"Tout ça donne le sentiment qu'elle n'est pas préparée, qu'elle improvise cette candidature et qu'elle fait tout ça un peu à reculons", estime l'adjoint d'Anne Hidalgo. "Je ne pense pas une seconde que Madame Buzyn puisse être une alternative crédible pour les Parisiens, parce que quand on voit son bilan au ministère qu'elle a dirigé depuis maintenant deux ans, quand on voit qu'elle a fermé 4.200 lits d'hôpitaux rien qu'en 2018, qu'il y a un mouvement social dans l'hôpital qui dure depuis le 18 mars dernier, ça fait quasiment un an... Tout cela ne donne vraiment pas envie de lui donner les clés de la mairie de Paris."