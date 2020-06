Municipales : à Paris, vers un taux d'abstention encore plus important qu'au premier tour

À six jours du premier tour, Anne Hidalgo creuse l’écart avec ses concurrentes. C’est le principal enseignement à tirer de l'étude BVA-La Tribune-Europe 1* menée pour le second tour des municipales à Paris, et que nous publions lundi matin. "Elle obtiendrait sur l’ensemble de Paris 45% des intentions de vote ce qui lui permet de dominer assez largement les 34% des listes soutenues par Rachida Dati", détaille au micro d’Europe 1 ​Edouard Lecerf, ​le directeur général adjoint de l’institut BVA. Agnès Buzy, candidate du parti présidentiel, n’est créditée que de 18 % des intentions de vote, selon la même enquête.

"Anne Hidlago confirme, sur la lancée de son premier tour plutôt réussi, une victoire sur Paris", poursuit Edouard Lecerf. "Elle conserve l’ensemble de ses électeurs du premier tour, mais récupère également une partie des électeurs de Cédric Villani, les trois-quarts des électeurs de David Belliard. Sa situation est relativement confortable", décrypte-t-il.

Un scrutin déjà plié ?

"Les électeurs ne se montrent pas extrêmement mobilisés pour aller voter", nuance toutefois notre sondeur, qui évoque un taux de participation possiblement en baisse de deux points par rapport au premier tour (soit environ 40%). Pour rappel, le scrutin du 15 mars, au début de l’épidémie de Covid-19, avait été marqué par un taux record d’abstention : 55,25% en moyenne à l'échelon national.

Il s’agit là d’une spécificité parisienne, puisque les enquêtes d’opinion réalisée dans d’autres grandes villes, notamment Marseille et Bordeaux, laissent entrevoir un sursaut de participation le 28 juin. "C’est comme si les jeux, dans la tête des Parisiens, étaient déjà faits", conclut Edouard Lecerf.