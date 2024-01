Ministère de l'Intérieur : Gérald Darmanin dit n'avoir «pas fini sa mission»

Gérald Darmanin a déclaré mardi ne "pas avoir fini sa mission" au ministère de l'Intérieur, avec les Jeux olympiques en ligne de mire, balayant ainsi les rumeurs sur son éventuel changement de portefeuille ministériel. "Chacun a vu que je n'avais pas fini ma mission au ministère de l'Intérieur", notamment au vu de la "perspective absolument énorme" que sont les JO-2024 en matière de sécurité, a-t-il confié à la presse dans les locaux de la DGSI (Direction générale de la sécurité intérieure) à Levallois-Perret, à l'occasion de l'installation de sa nouvelle directrice, Céline Berthon.

"On aime bien terminer ce qu'on fait"

Le ministre a insisté sur les risques d'insécurité qui pèsent sur la cérémonie d'ouverture "particulièrement originale" sur la Seine, une première dans l'histoire des Jeux, évoquant le "contexte de guerre israélo-palestinienne et de menace islamiste extrêmement forte" en France. "Je ne suis pas homme à me dérober aux côtés des gendarmes, des policiers, des préfets, qui, à 100 jours du relais de la flamme et à 200 jours des Jeux olympiques, vont risquer leur vie et mettre leur réputation en jeu. (...) Et vous savez, de là où je viens, on aime bien terminer ce qu'on fait", a ajouté le ministre.

Alors que Gabriel Attal vient d'être nommé à Matignon, et que le remaniement du gouvernement est attendu, des rumeurs circulaient notamment sur la supposée volonté de Gérald Darmanin de succéder à Catherine Colonna au Quai d'Orsay.

"Après, il appartient au président de la République de disposer des postes ministériels, je suis à sa disposition. Mais je veux dire aux policiers et aux gendarmes que je n'ai pas l'habitude de compter sur un quelconque avenir personnel lorsque je les ai engagés dans une voie", a-t-il glissé.