Michel Onfray : «Je ne crois pas au remplacement du peuple, ni à la créolisation»

Michel Onfray se veut catégorique : "Je ne crois pas au remplacement du peuple, comme je ne crois pas à la créolisation." Invité au micro d'Europe 1 ce jeudi, le philosophe s'est exprimé au sujet de l'élection présidentielle . Et si certaines de ses idées sont partagées par les candidats, Michel Onfray a tenu à revenir sur le "problème de civilisation" en France.

"La créolisation, c'est le grand remplacement à gauche"

Un sujet de civilisation évoqué par plusieurs candidats : d’un côté, le grand remplacement avec Eric Zemmour, et de l’autre la "créolisation" de Jean-Luc Mélenchon. Et entre les deux, son "cœur ne balance pas". "La créolisation, c'est le grand remplacement à gauche", a commenté Michel Onfray .

"Si on pense effectivement la même chose à droite et à gauche, c’est qu’il y a effectivement des civilisations qui s’effondrent et un remplacement de peuple. A droite, c’est le grand remplacement. Bravo à Mélenchon d’avoir découvert le problème de civilisation. Maintenant, les solutions qu’il apporte ne sont pas les miennes."

Michel Onfray a conclu en déclarant : "Je ne crois pas à la créolisation du monde, tout comme je ne crois pas au retour de la blouse grise à l'école pour régler le problème de l'illettrisme."