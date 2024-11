Michel Barnier : l'analyse de la lésion cervicale du Premier ministre n'a pas détecté de cellules suspectes

L'analyse de la lésion cervicale dont Michel Barnier a été opéré fin octobre "n'a pas retrouvé de cellules suspectes", a annoncé son médecin dans un communiqué publié par Matignon mardi soir. "Le Premier ministre poursuit ses activités normalement, comme il le fait d'ailleurs" depuis son opération qui eu lieu le weekend des 26-27 octobre, a ajouté le Dr Olivier Hersan.

Une cicatrice visible sur son cou

Michel Barnier avait été opéré "d'une lésion cervicale". C'était la première fois depuis quarante ans qu'un chef du gouvernement subissait une opération : en 1984, le Premier ministre socialiste Pierre Mauroy avait été admis à l'hôpital parisien du Val-de-Grâce pour soigner une pneumopathie aiguë.

L'intervention chirurgicale de Michel Barnier s'était "très bien passée" selon son médecin, et le Premier ministre avait pu reprendre normalement son travail à l'hôtel Matignon le lundi, et ses activités publiques quelques jours plus tard.

Une cicatrice est toujours visible sur son cou. Selon le président de l'Académie nationale de chirurgie, le Pr Olivier Jaffré, cette lésion ressemble "à un abord de ganglion, d'où le délai de l'examen anatomopathologique" (recherche d'une éventuelle tumeur), avait-il détaillé, réfutant l'hypothèse d'une lésion du "rachis cervical".

L'analyse visait donc, selon lui, à vérifier un risque "inflammatoire, ou infectieux, ou cancéreux". Après l'opération, les services de Matignon n'avaient pas souhaité donner davantage de précision, ni de détails sur les modalités et le lieu de l'intervention.