Pourquoi Mélenchon a choisi l'eau comme axe principal de sa campagne présidentielle

Jean-Luc Mélenchon est candidat à l'élection présidentielle depuis novembre dernier, mais le député des Bouches-du-Rhône a officiellement lancé sa campagne jeudi. Une campagne dans laquelle le thème de l'eau tiendra une place capitale. Son affiche, fraîchement dévoilée, donne d'ailleurs le ton : on y voit Jean-Luc Mélenchon le regard au loin, prônant l'union populaire, avec en fond la mer. Elle rappelle son implantation marseillaise, mais aussi l'ouverture sur la Méditerranée et, d'après les équipes du candidat, sa volonté de mettre en place une politique d'accueil des réfugiés.

Une métaphore des enjeux écologiques et sociaux

Mais pourquoi une telle obsession pour l'eau ? Jean-Luc Mélenchon y a déjà répondu lors d'un meeting virtuel organisé en avril dernier et consacré à cette thématique. "Parce qu'elle est le problème de l'écologie le plus concret", a-t-il expliqué. Jeudi matin, en conférence de presse, le candidat de la France insoumise l'a de nouveau martelé. "La question de l'eau est en train de devenir la question centrale de l'humanité. Avec la sécheresse, l'eau va poser toutes les questions du mode de production dans lequel nous vivons et donc la question sociale qui va avec. C'est le premier trait qui sera la caractéristique, l'arrête de la campagne que je vais mener", a-t-il déclaré.

Au sein de la France insoumise, on martèle que l'eau est en danger, accaparée par des multinationales, et qu'elle subit aussi la pollution des plastiques et des pesticides. "Le cycle de l'eau est perturbé", explique encore Jean-Luc Mélenchon, qui veut faire de cette ressource menacée un bien commun. Il milite d'ailleurs pour une gestion uniquement publique de l'eau. La France insoumise a même organisé, il y a quelques mois, une votation pour faire inscrire dans la Constitution le droit fondamental à l'eau.