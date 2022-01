Meeting olfactif de Mélenchon : quels messages a-t-il voulu faire passer ?

REPORTAGE

Après son hologramme en 2017, Jean-Luc Mélenchon a de nouveau voulu innover avec un meeting "immersif et olfactif", dimanche au Parc des Expos de Nantes. 3.000 spectateurs ont pris place dans un immense cube formé par quatre écrans géants pour une expérience 360 degrés . Quels messages le candidat LFI a-t-il voulu faire passer à travers cette prouesse technologique ?

'Le racisme est une absurdité"

3.000 participants se sont retrouvés immergés dans trois dimensions : tout d'abord, la verticalité. La salle s'est tout d'un coup retrouvée coincée entre la Lune et la Terre. A ce moment-là, Jean-Luc Mélenchon demande aux spectateurs de prendre de la hauteur. "Vu de l'espace, plus que jamais, le racisme est une absurdité", tonne le candidat à la présidentielle.

Souveraineté numérique

Le leader insoumis fait ensuite l'éloge de la créolisation, c'est à dire le mélange et le métissage des cultures. Puis, il enchaîne avec la seconde dimension, l'horizontale. "C'est la plus terrible et la plus nouvelle dimension, l'horizontale de la toile numérique, celle qui dorénavant nous couvre tous", annonce Jean-Luc Mélenchon. Sur ce sujet, il veut redonner sa souveraineté numérique à la France, en possédant et en installant nous-mêmes les câbles sous-marins.

Et enfin, la troisième dimension : les profondeurs. L'eau et la mer sont en effet des piliers centraux de son programme écologiste et humaniste. Jean-Luc Mélenchon veut absolument mettre cette question au cœur de la présidentielle.