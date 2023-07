Medef : qui est Patrick Martin, le favori pour devenir le nouveau patron des patrons ?

Après cinq ans à la tête du Medef, le patron des patrons, Geoffroy Roux de Bézieux va laisser sa place. En lice pour lui succéder, Dominique Carla’ch, vice-présidente de l’organisation patronale, et Patrick Martin, actuel président délégué du Medef, est donné favori. À 63 ans, ce patron d’un groupe spécialiste du bâtiment et de l’industrie a un CV bien rempli.

Un homme de conviction et d'ambition selon l'organisation patronale

Diplômé de Science Po et l’ESSEC, titulaire d’une licence de droit, Patrick Martin est devenu le bras droit de Geoffroy Roux de Bézieux, il y a cinq ans, après être passé par plusieurs Medef locaux. Un homme d’ambition, plus qu’un homme de conviction, tacle un membre de l’organisation patronale. Cette ambition, c’est aussi ce qui séduit Fabien Rossignol, président du Medef Saône-et-Loire. "C'est un véritable atout d'avoir quelqu'un qui ait cette envie et cette volonté. Le parcours remarquable à la tête de son groupe ne peut que cette crédibilité", explique le député. Pas le meilleur communicant, confient certains mais Patrick Martin a l’expérience des territoires et devrait proposer un mandat dans la lignée de Geoffroy Roux de Bézieux.

Deux points positifs pour Karel Henry, présidente du Medef Sarthe. "Avec les organisations syndicales aux côtés des entreprises sur les territoires, l'alignement me semble celui qu'il faut continuer à mettre en œuvre", détaille-t-elle. En tout cas, le candidat élu aujourd’hui aura un autre chantier à traiter : celui de la défiance des entreprises, plus d’un dirigeant de TPE sur deux a une mauvaise image du Medef, selon un sondage Ifop.